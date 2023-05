A Költségvetési Tanács május 20-tól véleményezheti a költségvetési tervezetet. A családok, a nyugdíjak és a rezsicsökkentés védelme áll most is. A költségvetési hiányt 3 százalék alá tervezik. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a költségvetés ismertetésével nyitotta a Kormányinfót. A büdzsét május 30-án nyújtják be az Országgyűlésnek. „A kormány fókuszában a családok, a nyugdíjak és a rezsicsökkentés védelme áll most is. A költségvetési hiányt 3 százalék alá tervezzük” – mondta Gulyás Gergely.

2,9 százalékos költségvetés hiánnyal számol a kormány. Ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, hogy 3,5 és 4 százalékos gazdasági növekedés lenne reális. A kormány optimista, ezért 4 százalék körüli gazdasági növekedéssel számol, de pontos számokat akkor tudnak majd mondani, ha benyújtották a költségvetést.

A miniszter szerint, ha kivezetik az uniós szankciókat, akkor lényegesen könnyebb lesz Magyarország gazdasági helyzete. A magasabb infláció miatt a kamatok is a plafonon vannak. „A kormány azonnali tűzszünetet és békekötést követel, hogy véget érhessen a vérontás.”

Marad a kamatstop

A példátlan inflációs helyzet miatt volt szükség a kamatstopok bevezetésére. Meg kell őrizni a háztartások és a kkv-k pénzügyi stabilitását.

A kormány ismételten a kamatstopok meghosszabbítása mellett döntött, ami több mint 300 ezer családot érint. Összesen 140 milliárd forintnyi kamatfelárat vesznek így le a háztartások válláról.

A vállalkozások 1000 milliárd forintnyi hitelállománya esik a kamatstop védernyője alá. Pillanatnyilag az infláció és a jegybanki kamat mértéke miatt prolongálják a kamatstopot. Amíg ez kétszámjegyű, addig fennmarad ez a kormányzati intézkedés.

Az Országgyűlés múlt héten ellenszavazat nélkül fogadta el az igazságügyi törvény módosítását, amelyet az Európai Bizottság is jóváhagyott. Így egy hónap múlva már megnyílhatnak a kohéziós alapok. A cél az, hogy Magyarország számára minden erőforrás elérhető legyen. A hazai baloldal ezt minden erejével gátolni akarja. Ha megérkeznek a támogatások, akkor a pedagógusok bérét is rendezni tudják.

Déli Körvasút

A kormány végleges döntést még nem tudott hozni. „A zöld városvezetés a lakosok érdekeivel szemben azok pártjára állt, akik a fejlesztések ellenzői. Egy 400 milliárdos beruházásról van szó, amely nélkül a budapesti vasút hálózat nem fejleszthető tovább. Ezzel a Főváros a legdurvább környezetszennyezők oldalára állt. A projekt EU-s pénzből valósult volna meg. Az elmúlt 32 évben ekkorát még nem vétett Budapest ellen a városvezetés” – jegyezte meg a tárcavezető.

Pedagógusbérek és „professzionális rendőrség”

A pedagógusok nagy része nem tüntetett és sztrájkolt, amiért csak köszönetet lehet mondani. A pedagógus szakszervezetek politikai akciózásba kezdtek a miniszter szerint. Gulyás Gergely szerint már több mint tíz alkalommal került sor egyeztetésre a pedagógus-szakszervezetekkel. A kormány az életpályatörvénnyel kapcsolatban sok területen engedett, konszenzusos és vitás kérdések is vannak. A miniszter látja a konfliktus elharapózását akaró szándékot, de ma a pedagógus életpályával kapcsolatos problémák leginkább bérjellegűek.

Már két oktatásügyi tüntetés is dulakodásig fajult, a rendőrség könnygázt is bevetett. Ön szerint ez utóbbi jogszerű és arányos intézkedés volt? – hangzott az Index kérdése.

A miniszter válaszában kifejtette, a rendőrség gyakorlata bizonyította, hogy hazánkban a jogszabályi keretek között bárki, bármilyen kormányellenes álláspontot kifejthet, és tiltakozhat a kormány ellen. Nekik az a kérésük, hogy mindezt jogszerűen tegyék, „betörni építési területre nem jogszerű, védett intézményeket megtámadni nem jogszerű, ezekben az esetekben a rendőrségnek kell fellépni, ami profi és kifogástalan volt”.