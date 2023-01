Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos közösségi oldalán posztolt arról, hogy lezajlott az idei első, évindító kormányülés.

A kormányfő bejegyzése szerint a kormány tagjai az előttünk álló veszélyekről tárgyaltak, hiszen a koronavírus-járvány után most a háborúval, és a nyomában járó gazdasági- és energiaválsággal kell megküzdenünk.

A miniszterelnök posztjából kiderül, hogy a kormány a válsághelyzet ellenére sem szeretné céljait feladni.

Rezsivédelmi költségvetést fogadtunk el, megvédjük a családokat és elkerüljük az európai recessziót

- írta a Facebookon Orbán Viktor.

Hogy mire jutottak a miniszterek a legutóbbi kormányülésen, arról várhatóan csütörtök délelőtt 10 órakor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az idei év első kormányinfóján számolnak be.

A miniszterelnök azóta megosztott egy akciófilmes stílusú videót is, amely alapján a kormányülésen részt vett rajta kívül többek között Varga Judit igazságügyi miniszter, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, Lázár János építési és beruházási miniszter, Navracsics Tibor uniós forrásokért felelős miniszter, akárcsak a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antal.

Karácsony előtt tartottak utoljára kormányinfót

Utoljára kormányinfót karácsony előtt pár nappal tartottak: akkor Orbán Viktor miniszterelnök értékelte az évet, illetve a magyar és a külföldi újságírók is feltehették kérdéseiket a kormányfőnek.

Orbán Viktor az év végén például újabb ígéretet tett a pedagógusbérek emelésére, ahogy az eddigi családtámogatások megtartására is. Valamint a miniszterelnök az infláció és az energiaárak kérdésére is kitért, beleértve Paks 2 ügyét is. Ezen a sajtótájékoztatóan hangzott el az is, hogy szja-mentességet kapnak a nők, akik 30 éves koruk előtt szülnek.

A karácsony előtti kormányinfón elhangzottakról ITT számoltunk be részletesen.