A koronavirus-gov.hu szerint 808 864-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 30 017-re, a gyógyultaké 743 245-re emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 35 602. Kórházban 76 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 1594-en vannak, a mintavételek száma 6 257 264-re nőtt.

QP | Quality Placement

A kormányzati tájékoztatási oldal felhívja a figyelmet, hogy a delta vírusmutáns több európai országban erősen terjed, ezért arra kérnek mindenkit, hogy oltassa be magát. Továbbá kiemelik az operatív törzs újabb intézkedéseit, melyek értelmében augusztus 1-jétől lehetővé válik a harmadik oltás felvétele mindenki számára. Az átoltottság növelése érdekében a még be nem oltott időseket személyesen is fel fogják keresni az illetékesek, és iskolakezdés előtt minden oktatási intézményben elérhető lesz az oltás - olvasható a kormányzati közleményben.

Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. A közlés szerint az érvényes regisztrációval rendelkezők - köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is - automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.

Magyarország megnyitotta az oltás lehetőségét a határok mentén élők számára is, ezzel tovább növelve a járvány elleni védettségét. A Kárpátalján élők bizonyos határátkelőknél kihelyezett oltópontokon vehetik fel az oltást. A többi szomszédos országból (Romániából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából) érkezők az e célra kijelölt kórházak oltópontjain vehetik fel az oltást. A Magyarországon oltakozni szándékozók mindenképpen hozzák magukkal az útlevelet, személyi irataikat és a lakcímüket igazoló közokiratot - sorolják.

Felhívják a figyelmet, hogy már elérhető az uniós oltási igazolás az EU-n belüli utazásokhoz. Azoknak az állampolgároknak, akik Európai Unión belül utazást terveznek, javasolják, hogy digitálisan töltsék le, vagy az EESZT Lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós Covid-igazolást. Ehhez oktatófilmet is találnak a honlapon.

Az igazolás nem minősül úti okmánynak, és nem kerül hivatalból kiállításra vagy megküldésre - olvasható a közleményben.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (144 356) és Pest megyében (112 181) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 715), Győr-Moson-Sopron (44 474) és Hajdú-Bihar megye (42 628). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 785).