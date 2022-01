Magyarországon továbbra is bőven van vakcina mindenkinek akár a megerősítő harmadik oltásra is. A kórházi oltópontokon továbbra is elérhető mind az öt, még rendelkezésre álló vakcina: Pfizer, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca, és Janssen. A háziorvosoknál pedig az általuk leadott igények szerint elérhetőek az egyes vakcinák.

Az eddig beérkezett összesen 28 millió adag vakcinából 15,5 millió adagot oltottak el eddig első, második és harmadik oltásra - olvashatók az adatok a kormányzati honlapon.

Magyarország az első uniós beszerzésben összesen 24 millió adag oltóanyagot rendelt, ebből 22 millió adag már megérkezett. Az első uniós vakcina beszerzés keretében 10,8 millió adag Pfizer-vakcinát rendeltünk, amely 2021 november végére meg is érkezett – ezt a felnőttek, valamint a 12-17 év közötti korosztály oltásához használják.

Az első uniós beszerzésen túl Magyarország tavaly ősszel újabb 2 millió adag gyermekek oltására alkalmas Pfizer-vakcinát rendelt, amely két év alatt, 2022-ben és 2023-ban fog megérkezni - írták a koronavirus.gov.hu-n.

Az első gyermekvakcina-szállítmány 2021. december 13-án érkezett. Akkor 138 ezer adag vakcina (69 ezer gyermek oltására elég) oltóanyag érkezett, januárban összesen 150 ezer vakcina érkezése várható: január 4-én 48 ezer adag érkezett, január 11-én ismét 48 ezer adag, január 18-án 54 ezer adag várható.

Tavaly decemberben derült ki, hogy az Európai Bizottság az omikron-variáns megjelenése miatt újabb közös uniós Pfizer-beszerzést indít, amelyben Magyarország is részt vesz. Magyarország 9,5 millió adag Pfizert rendelt az újabb uniós beszerzésben, amelynek köszönhetően 2022 második félévére újabb 3 millió adag, 2023-ra pedig 6,5 millió adag (ebből 1,5 millió a gyermekek oltásához) Pfizer-oltóanyag érkezhet.

A három beszerzésben tehát Magyarország összesen 22,3 millió Pfizer-oltóanyagot rendelt.

A Magyarország által vásárolt, egymillió ember oltásához érkezett orosz Szutnyik-vakcina már 2021 őszén elfogyott, a kínai Sinopharm továbbra is elérhető.

A beszerzések révén arra is van elég vakcina, hogy szükség esetén vakcina adományokkal segítsünk szomszédjainknak, szövetségeseinknek, partnereinknek, akiknek nincs elég vakcinájuk.

Így jelenleg több mint 10 millió adag vakcina áll még rendelkezésre.

Továbbra is az oltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért őket a védőoltás felvételére biztatjuk. A megerősítő harmadik oltás szintén mindenkinek ajánlott, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását - olvasható a honlapon.