Az elmúlt héten elhunyt 32 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 46 626 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 869 244 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 9 213 főre csökkent. Jelenleg 197 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen - közölte szerdán a koronavirus.gov.hu.

A beoltottak száma 6 411 384 fő, közülük 6 198 318 fő a második, 3 882 792 fő a harmadik, 303 801 fő már a negyedik oltását is felvette. Hatósági házi karanténban pedig 147-en vannak. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. A kedvező járványhelyzetre tekintettel legközelebb jövő héten közlünk járványadatokat.

A járvány visszahúzódása és a magas átoltottság miatt július második hetétől már csak péntekenként lesz oltás a kórházi oltópontokon, emellett az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól. Jelenleg a kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással vagy péntekenként reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is. A vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

Világszerte közben az elmúlt napokban gyorsuló ütemben nőtt az új esetek száma az amerikai Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az elmúlt hét napban naponta átlagosan 580 ezer új fertőzöttet regisztráltak, keddről szerdára azonban 850 ezret.