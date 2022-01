Egy nap alatt 8921 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 327 014 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 73 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 40 237 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 158 509 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 128 268 főre emelkedett.

Jelenleg 2611 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 243-an vannak lélegeztetőgépen - olvasható a kormányzati honlapon.

A tájékoztatásból kiderül, hogy egy nap alatt 30,2 ezer új tesztet végeztek. A pénteken publikált számok alapján a laboratóriumi vizsgálatok továbbra is magas aránya, 29,41 százaléka bizonyult pozitívnak - ez a korábbi napokéhoz hasonlóan magas érték.

A pozitivitási arány jelenleg már jóval nagyobb a WHO ajánlásánál, amely szerint az 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány érdemben magasabb a WHO által maximális határként megszabott 12 százalékos értéknél is.)

A beoltottak száma 6 304 323 fő, közülük 6 050 416 fő már a második, 3 321 659 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

Januárban minden csütörtökön, pénteken és szombaton van oltási akciónap.

2022. január 13-14. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között

2022. január 15. (szombat) 10-18 óra között,

2022. január 20-21. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között,

2022. január 22. (szombat) 10-18 óra között,

2022. január 27-28. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között,

2022. január 29. (szombat) 10-18 óra között.

Következő oltási akciók a kórházi és járásközponti oltópontokon:

A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon.

Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség.

Emellett a háziorvosok is tartanak oltási akciókat a rendelési időben végzett oltásokon túl, a hétvégi oltási akciónapokra külön térítésre jogosultak.