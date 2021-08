Az elmúlt huszonnégy órában 82 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 811 203 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - közölte kedden reggel a koronavirus.gov.hu. Elhunyt 2 beteg, így az elhunytak száma 30 054 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 772 241 főre nőtt.

Az aktív fertőzöttek száma pedig 8908 főre csökkent.

81 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

A delta vírusmutáns több európai országban és már Magyarországon is terjed, a negyedik hullám jelei már több országban érzékelhetőek, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért a hatóságok továbbra is azt kérik, aki még nem oltatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten.

Az iskola közeledtével felhívják a szülők figyelemét, hogy augusztus 25-ig jelezhetik az iskoláknak, hogy kérik, vagy nem kérik a 12 éven felüli gyermekük oltását, emellett továbbra is lehet a még beoltatlan gyermeket automatikusan regisztrálni oltásra az interneten és számukra is nyitva az időpontfoglaló.

Az oltási programról a kormányzati járványportál azt írja: A beoltottak száma 5 703 883 fő, közülük 5 503 365 fő már a második oltását is megkapta.