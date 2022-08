Az elmúlt héten összesen 18 078 új koronavírusos fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 005 399 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írja a kormányzati portál.

Az elmúlt héten elhunyt 80 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 46 966 főre emelkedett.

Jelenleg 1501 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban pedig 2099-en vannak.

A fertőzöttek és a betegek száma az elmúlt hetekben enyhén emelkedett, a múlt héthez viszonyítva azonban már csökkent. A Covid-19 vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

Kevés Moderna van



Aki Moderna vakcinával szeretné magát beoltatni, annak érdemes sietnie, mert már az utolsó adagokat kezdték el felhasználni az oltópontokon és a háziorvosoknál. Magyarország az uniós beszerzés keretében 1,7 millió adag Moderna oltóanyagot kapott, amelyből most az utolsó adagokat használják fel az oltásokra. Ugyanakkor még további háromféle oltóanyag maradt az oltópontokon: Pfizer, Sinopharm és Janssen.