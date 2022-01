"Az előzetes várakozásoknak megfelelően január első rendelési napjaiban is szignifikáns emelkedés mutatkozott ismét a légúti betegek számának növekedésében, ami egyet jelent azzal, hogy a negyedik és az ötödik hullám szinte teljesen összeért" - idézi az Infostart.hu.

Ennek hátterében az omikron variáns gyors, robbanásszerű terjedését látja. Közben egyre nehezebb a praxisok dolga a differenciált diagnosztika tekintetében is.

"A védőoltásoknak köszönhetően azért azt tapasztaljuk, hogy az omikron variáns esetében sokkal enyhébbek a tünetek, szinte náthaszerűek, illetve torokfájásra panaszkodnak a pácienseink. Azt is látjuk, illetve a Nyugat-Európából érkező hírekből is tapasztaljuk, hogy itt van az influenzajárvány is. Továbbra is azt szeretnénk kérni, hogy légúti tünetek esetén a betegek telefonon vagy egyéb csatornákon keresztül keresse fel háziorvosát, ne személyesen; a váróhelyeken történő fertőzést így lehet elkerülni" - figyelmeztetett Békássy Szabolcs.