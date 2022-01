Rusvai Miklós virológus szerint az omikron okozta járványhullám során bár nagyszámú napi fertőzöttekre lehet számítani, alacsony százalékuk lesz súlyos beteg. Az oltatlanság azonban továbbra is kockázatot jelent majd – figyelmeztetett a szakember az ATV Start című műsorának vendégeként.

Rusvai szerint egyébként az omikron egy jó lépés annak irányába, hogy akár már május végére kialakuljon a nyájimmunitás. Idén ősszel pedig – amikor a nyári szünetről visszatér a járvány egy újabb hullámmal – remélhetőleg már csak enyhébb nátha formájában jelentkezik majd – fogalmazott Rusvai. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ha ez be is következik, most még súlyosabb lesz, mint egy szokványos influenzajárvány, de innentől kezdve minden újabb hullámmal enyhül majd.

A szakember szerint azonban mindennek ellenére szükség van a negyedik oltás lehetőségére úgy, ahogy az influenza esetében is, különösen a veszélyeztetett rétegek esetében. Rusvai elmondása szerint az eddig kifejlesztett oltások minden variáns ellen hatékonyak, és úgy véli, nem is fog olyan mutáció kialakulni, ami minden oltásnak ellenállna.

Rusvai arra is felhívta a figyelmet, hogy egyetlen ország sincsen Európában, ahol olyan enyhék lennének a korlátozások, mint Magyarországon. A karantént nem ellenőrzik, nincs kontaktkutatás, nincs határellenőrzés, és a maszkviselés is csak közösségi terekben kötelező – sorolta a szakember, aki szerint ennél tovább enyhíteni nem is nagyon lehetne már.

Arra reagálva, hogy több országban csökkentették a karantén idejét, azt mondta: lehet csökkenteni, de a karanténra mindenképpen szükség van. Ha pedig előírjuk, ellenőrizzük is – tette hozzá Rusvai.

Szerinte az is fontos lenne, hogy több informatív adatot hozzanak nyilvánosságra, például a kórházban kezelt betegek oltottsági arányát illetően.