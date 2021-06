Bár hivatalosan nem tehetik meg az orvosok, de Rusvai Miklós hallott már olyan esetről, ahol ellenanyag hiánya miatt egy harmadik oltást is beadtak a páciensnek. Ha valakinél a második oltás után 4 héttel nem mutatható ki antitestes válasz, vagy más, a védettségre utaló faktor, az jobb, ha minél hamarabb harmadik oltást kap.

„Több páciensem végeztetett kíváncsiságból ellenanyag-vizsgálatot a második oltás után egy hónappal, és bizony néhány esetben előfordult, hogy a laborvizsgálat csak nagyon alacsony antitestszintet mutatott ki” – mondta a Telexnek egy háziorvos.

Az orvos látott olyan laborvizsgálati eredményt, amelyen Pfizer-vakcinával oltott embernél is non-responder (nincs immunválasz) lett az eredmény, de ennél több esetben fordult elő ugyanez a kínai Sinopharm-vakcinával oltottaknál.

Elég a sejtes immunitás?

Arról régóta vita folyik külföldön és Magyarországon is, hogy az oltás után végzett tesztek képesek-e egyértelműen kimutatni a védettség meglétét vagy hiányát, illetve emiatt szükség van-e harmadik oltásra. A vita arról folyik, hogy ha az antitestek szintje alacsony is a tesztek alapján, akkor is rendelkezünk-e elegendő mértékű sejtes immunitással vagy sem.

Nem véletlen, hogy a harmadik oltás kérdése lépten-nyomon felmerül. A kínai Sinopharm gyártója márciusban ismerte el, hogy vizsgálják ennek a szükségességét. Az Egyesült Arab Emírségekben el is kezdték beadni a vakcina harmadik adagját. Ez a kérdés más gyártóknál is felmerült. Áprilisban a Pfizer vezére beszélt erről, és az Egyesült Királyságban is készülnek a harmadik adagokra.

Nehéz beadni a harmadik oltást

Szigorú az elszámolás a vakcinákkal is: a praxisok egy betegre két adag vakcinát kapnak, és az orvosoknak le kell jelenteni, hogy a kapott mennyiséget mikor adták be. Persze kiskapuk lehetnek. Elő-elő fordul, hogy valaki nem megy el az oltására, és egy ampullában marad oltóanyag, amit vagy kidobnak, vagy beadnak valakinek.

Ha ez a harmadik oltás, akkor arról semmilyen igazolást nem tudnak kiállítani.

Arra sincs még protokoll, amit a cikk elején idézett Rusvai Miklós ajánlott, hogy ha valakinél nem ad megfelelő immunválaszt az egyik vakcina, akkor annál beadható-e a harmadik oltás egy másik típusú vakcinából, például a kínai után az mRNS-alapú Pfizert vagy a vektorvakcinának számító AstraZenecát - írja a Telex.