Korábban is bizonyos számokhoz kötöttek egyes járványügyi intézkedéseket, most is lehetne ezek alapján döntéseket hozni. A fertőzöttek száma lassan, de emelkedik, Rusvai Miklós szerint ugyanis nem szabad ezt az adatot fetisizálni, ez ugyanis most, hogy magas az oltottak száma, önmagában kevés információt ad, hiszen az oltottak is megfertőződhetnek, de kevésbé betegedhetnek meg, és sokkal kisebb eséllyel halnak bele a betegségbe.

Lezajlott az augusztus 20-ai ünnepségsorozat, és már látjuk, hogy emelkedés van a számokban, ez az iskolakezdés után sem elkerülhető a szakember szerint. Az eucharisztikus kongresszus, a vadászati kiállítás és a teltházas mérkőzések is rizikófaktort jelentenek, ezek után sorra megnőhetnek a járványügyi számok - olvasható az atv.hu-n.

Ne szégyelljük, tegyük fel a maszkot!

- figyelmeztetett Rusvai, aki abban bízik, hogy a negyedik hullám már alacsonyabb lesz. Most vizsgáznak majd az oltóanyagok.