Rékassy Balázs volt az ötletgazdája annak a szakmai javaslatnak, amiben 13 neves egészségügyi szakértővel együtt arra kéri a kormányt szigorítson a jelenlegi járványügyi intézkedéseken - olvasható a portálon.

Az egészségügyi szakközgazdász szerint fontos az oltás, de szerinte az oltási kedv nem fog jelentősen emelkedni, így nem lehet már csak arra bazírozni, hogy védekezni csak és kizárólag a vakcinával lehet. A sikeres védekezéshez azonnali járványügyi intézkedéseket sürgetnének. Rékassy szerint a nemzetközi példákat kellene figyelembe venni: pl. Portugáliát, ahol a lakosság 98,5 százaléka már megkapta első oltását mégis kötelező a maszk, vagy Olaszországot, ahol munkába járni sem lehet védettségi igazolvány nélkül.

Az igazolvány érvényességének ellenőrzését és a védettségi kártya szélesebb körben történő kiterjesztését szorgalmazza Rusvai Miklós is. Az oltási kedv azzal, hogy vakcina bőség van és az „oltás megvéd” már nem növelhető, hiszen ez nem hat már az emberekre, ha viszont bármilyen vendéglátó ipari egységbe történő belépéskor, akár egy vidéki kocsmában is csak úgy lehetne tartozódni, hogyha védettségi igazolásunk lenne, ez lehet, hogy akár pár száz ezerrel is növelné az átoltottság szintjét. – mondta Rusvai Miklós.

Ennek elvi jelentősége lenne, mert a keleti megyékben (Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megye) a legrosszabbak az átoltotsági adatok, és ha ott is többen adatnák be a vakcinát, akkor az oltásellenes, a vakcinával szembeni gyanakvó emberek között is népszerűbbé válhatna az oltás.

A legfontosabbak listája sorrendben a következő: