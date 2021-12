A beoltottak száma 6 239 410 fő, közülük 5 951 491 fő már a második oltását is megkapta, 3 124 497 pedig már a harmadik oltást is felvették. A beoltottak több mint fele tehát már a megerősítő oltást is felvette.

A gyógyultak száma 1 060 360 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 135 217 főre csökkent. 5159 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 464-en vannak lélegeztetőgépen.

Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed, ezért a hatóság továbbra is az oltás felvételére kéri az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat.

A szülők számára folyamatosan nyitva a regisztrációs és az időpontfoglaló honlap az 5-11 éves gyerekek oltásához. Az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással.

A kórházi oltópontok nyitvatartása az ünnepek alatt: