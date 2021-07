Az immunológus a Pfizer delta variáns elleni védőoltásának kifejlesztése kapcsán kiemelte, hogy a hagyományos molekuláris biológiai eljárások mellett a mesterséges intelligenciák segítségével készül az új Pfizer vakcina. Így gyorsan és nagyon hatékonyan fejleszthető ki új oltóanyag. Az immunológus elképzelhetőnek tartja, hogy akár őszre elkészül a Pfizer delta variáns ellen is hatékony védőoltása Amerikában.

Hasonlóan látja a helyzetet Lisziewicz Julianna is. Az immunológus szerint a variánsok ellen kifejlesztett védőoltások tömeggyártása azonban hosszabb folyamat lehet. Egyetértettek abban, hogy a jelenlegi Pfizer és Moderna oltások is hatékonyak a delta variánssal szemben.A Moderna és a Pfizer vakcina eddig 94 százalék hatásfokú volt az alfa variánssal, most körülbelül 85 százalék hatásfokú a delta variánssal.

Európában a delta variáns miatt a Covid-fertőzöttek száma folyamatosan nő.

Falus András szerint nem kell mindenkinek harmadik oltást beadatnia. Például a Pfizerrel vagy Modernával oltottak egy évig védettek. Az immunológus ugyanakkor kiemelt fontosságúnak látja a Sinopharm vakcinával oltott 60 év felettiek egy részének pót-oltását.