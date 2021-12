A regisztrációt követő lépés az időpontfoglalás, amelyhez 2-3 napos validációs folyamat szükséges. A regisztráltak közül 16 ezren már időpontot is foglaltak.

A gyermekek oltása 77 olyan kórházban indult el, ahol gyermekgyógyászati ellátás is folyik, valamint a háziorvosoknál.

A kórházakban időpontfoglalás és előzetes regisztráció is szükséges, mivel az oltóanyag nem áll korlátlanul rendelkezésre. A vakcina folyamatosan érkezik majd, valószínűleg heti szállítmányok formájában.

Az államtitkár kitért arra is, hogy csütörtöktől ismét regisztráció nélkül lehet kérni a védőoltást. Csütörtökön és pénteken 14 és 18 óra között, szombaton 10 és 18 óra között lesz lehetőség előzetes regisztráció nélkül felvenni azt. További ilyen napok lesznek az elkövetkező időszakban is, és a településeken történő oltási akciók is elindulnak januárban - mondta az Országos Oltási Munkacsoport vezetője az MTI beszámolója szerint.

A gyerekek oltására alkalmas vakcina biztonságos és hatékony

Az oltási reakciók viszonylag ritkák, a gyerekek oltására alkalmas vakcina biztonságos és hatékony - mondta Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa a Kossuth rádióban.

A járvány első hullámában az a nézet terjedt el, hogy a koronavírus a gyermekekre nem annyira veszélyes, de az elmúlt időszakban egyre több a tünetes gyermek a világban. Elsősorban az Egyesült Államokban jelentkeztek tömeges megbetegedések a körükben, és ez a tendencia Európában is növekedni látszik. Ezzel párhuzamosan Magyarországon is megnőtt a komoly tüneteket produkáló gyermekek száma.

Korábban a gyerekeknél az első számú tünetcsoport a hasmenés és a hasfájás volt, emellett szerepelt a láz és köhögés is, jelenleg viszont már nagyobb számban vannak tüdőgyulladásos, légzési és keringési problémás megbetegedések.

A gyerekek oltására alkalmas vakcina egy 10 mikrogrammos adag, amely harmada a felnőtteknek adott mennyiségnek. Ez egy teljesen önálló, a Pfizer által kifejlesztett oltóanyag, amelyet az amerikai és az európai gyógyszerügynökség is bevizsgált és elfogadott.

Több ezer gyermeken történő bevizsgálást követően arra a következtetésre jutottak, hogy ez egy hatékony oltóanyag, és nincs nagyobb kockázata, mint bármilyen már védőoltásnak. Az immunológiai reakció ugyanaz, mint a felnőtteknél, és a védettség időtartalma is várhatóan ugyanannyi lesz.

A krónikus beteg gyermekeknek is kifejezetten ajánlják az oltást, nagyon ritka az olyan gyermek, akit nem lehet beoltani - mondta Nagy Anikó.