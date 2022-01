Egy nap alatt 9717 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 451 102 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt újabb 74, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 018 főre emelkedett - olvasható a kormányzati honlapon.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 216 454 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 193 630 főre emelkedett.

A friss adatok szerint jelenleg 3115 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 177-en vannak lélegeztetőgépen.

A tájékoztatásból kiderül, hogy egy nap alatt 18 ezer új tesztet végeztek. A kedden publikált számok alapján a laboratóriumi vizsgálatok kiemelkedően magas aránya, 53,9 százaléka bizonyult pozitívnak - ez a korábbi napokénál is nagyobb érték.

A pozitivitási arány jelenleg már jóval nagyobb a WHO ajánlásánál, amely szerint az 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány érdemben magasabb a WHO által maximális határként megszabott 12 százalékos értéknél is.)

Eközben a beoltottak száma 6 344 089 fő, közülük 6 082 196 fő már a második, 3 560 753 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

Az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámai elleni védekezés érdekében február 15-től oltási igazolvánnyá alakul a védettségi igazolvány. Csak azoknak lesz érvényes az igazolványuk, akik oltottak.

Oltatlan személy, fertőzésen való átesettség esetén sem lesz jogosult az oltási igazolványra, az esetleg jelenleg meglévő fertőzésen átesettségre kiadott védettségi igazolványa pedig elveszíti érvényességét.

Az igazolvány a második oltást követően hat hónapig lesz érvényes, ezután az érvényesség - főszabály szerint - csak a megerősítő harmadik oltás után lesz meghosszabbítva.

Ha valaki két oltást követően lesz fertőzött, akkor a fertőzés igazolásától számított 6 hónapig lesz érvényes az igazolványa. A megerősítő harmadik oltás felvétele után az igazolvány korlátlan időre lesz érvényes. A jelenlegi védettségi igazolványok cseréjére nincs szükség, a QR-kód alapján lehet majd ellenőrizni az okmány érvényességét.