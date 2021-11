Az első, komoly, az oltások hatékonyságát bemutató magyar tanulmány eredményeit egy rangos nemzetközi szaklap, a Clinical Microbiology and Infection közölte. A HUN-VE néven megjelent kutatás szerzői a Semmelweis Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szakértői mellett – Müller Cecília országos tisztifőorvos és Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter is, így nem kétséges, hogy az eredmények a hivatalos kormányzati kommunikációban is meg fognak jelenni - olvasható a portál cikkében.

A 3,7 millió oltottat (mindkét adagot felvevők) vizsgáló tanulmány a megfertőződés és a halálozás elleni védelmet vizsgálta a második oltás után legalább hét nappal. A szerzők az NNK adataiból dolgoztak.

Az NNK-tól közérdekű adatigénylés keretében a Telex és más portálok is kikérték többek között ezeket az adatokat is, de azt a választ kapták, hogy az NNK ezen adatok tekintetében nem adatkezelő, illetve a kért formában nincsenek meg az adatok, ezért a kérést elutasították.

A vakcinák hatékonyságát úgy állapították meg, hogy az oltottak körében regisztrált fertőzéseket és haláleseteket összevetették az oltatlan kontrollcsoportéval. Az eredményeknél statisztikai módszerekkel kezelték a nemből, életkorból és az oltás időpontjából adódó eltéréseket is. (16 év alattiak nem szerepeltek az alanyok között.)

Az adatok január 22. és június 10. közötti időszakból származnak, azaz leginkább a harmadik hullámról és az azt okozó alfa variáns elleni védelemről adnak képet az eredmények.

Az eredmények szerint teljesen beoltottak körében a megfertőződés elleni védelem a vakcinától függően 68,7-88,7 százalék, míg a halálozás elleni védelem 87,8-97,5 százalék. Ez utóbbi a 16-44 évesek körében 100 százalékos, azaz senki nem halt meg teljesen oltottan ebből a korosztályból a vizsgált időszakban.

Fontos külön is hangsúlyozni, hogy ezek a számok a fertőzés és a halálozás elleni védelmet mutatják. A súlyos megbetegedés, kórházba kerülés elleni védelemről, amely a halálozás megelőzése mellett a másik fő funkciójuk a vakcináknak, nincs szó a tanulmányban - írja a portál.

Korcsoportonként részletezve kiderül, az elhalálozás ellen az idősebbek esetében a Szputnyik nyújtja a legerősebb védelmet. Az orosz oltóanyagot az mRNS vakcinák, a Pfizer és a Moderna követik. Negyedik az idősebbek elhalálozásának kivédésben az AstraZeneca vakcinája. Az összesített hatékonyságát illetően is utolsó helyen álló Sinopharm pedig a 85 év fölöttieket pedig mindössze 67 százalékban védi meg az elhalálozástól.

