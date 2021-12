Az elmúlt egy napban mindössze 3366 koronavírus elleni oltást adtak be Magyarországpon, így az oltottak száma 6 266 064 főre nőtt, közülük 5 981 569-en kaptak második és 3 176 553 -an kaptak már megerősítő, harmadik oltást.

A tesztek 3360 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 256 415 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. (Tegnap is ennyi új fertőzötti számot közöltek, 3361 főt.) Elhunyt 82 többségében beteg, így az elhunytak száma 39 186 főre emelkedett.

3492 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 334-en vannak lélegeztetőgépen.

Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed, ezért továbbra is az oltás felvételére kérik az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat. Az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással. Már megnyílt az internetes időpontfoglaló a 12-17 évesek megerősítő harmadik oltásához is.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 111 676 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 105 553 főre csökkent - írja a kormányzati oldal.

A kórházi oltópontok nyitvatartása az ünnepek alatt:

December 31. péntek: 8-16 óra között

Január 1. szombat: 8-16 óra között

Időpontfoglalás: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Első oltásra azok tudnak időpontot foglalni, akik már érvényes regisztrációval rendelkeznek. Regisztráció: www.vakcinainfo.gov.hu

Folytatódnak a regisztráció nélküli oltóakciók is.

A terv szerint januárban minden csütörtök és péntek délután, és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és járásközponti szakrendelőkben oltópontokon.

Oltási akció a kórházi és járásközponti oltópontokon:

2022. január 6-7. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között.

2022. január 8. (szombat) 10-18 óra között.

2022. január 13-14. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között.

2022. január 15. (szombat) 10-18 óra között.

2022. január 20-21. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között

2022. január 22. (szombat) 10-18 óra között.

2022. január 27-28. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között.

2022. január 29. (szombat) 10-18 óra között.

A háziorvosok is folytatják az oltást a rendelési időben, és őket emellett arra kérik, hogy legalább egy januári péntek délután és szombaton is oltsanak előzetes bejelentkezés nélkül.