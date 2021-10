A koronavírus-járvány több egészségügyi dolgozó életét követelte: a MOK adatai szerint eddig 14 háziorvos; 5 sebész, érsebész; 3 nőgyógyász,; 3 radiológus főorvos; 2 szemész főorvos; 2 pszichiáter főorvos; 2 gyógyszerész; 3 belgyógyász; egy kutatóorvos; egy urológus; 22 egészségügyi szakdolgozó, ápoló, asszisztens, laboráns, nővér; 8 mentős, mentőtiszt, mentőorvos, mentőápoló; 3 betegszállító szerepel és 2 főigazgató esett áldozatul a koronavírusnak.

Összesen így 71 emberről tud a kamara, aki egészségügyi dolgozóként belehalt a Covid-19-be - vette észre az Egészségkalauz a listát. Jó hír viszont, hogy csak egyetlen egy ember került az összesítésbe idén május óta.

Magyarországon a legtöbb egészségügyi dolgozó be van oltva, július 30-án pedig a kormány úgy döntött, hogy legkésőbb szeptember elsejéig be kell oltatni magukat a köz- és magánegészségügyi ellátásban dolgozóknak. Végül a határidőt két héttel kitolták, de azóta sem tudni, pontosan hányan hagyták el az ellátórendszert az előírás miatt. Becslések szerint a nyár végén az egészségügyben dolgozók 10-15 százaléka volt még oltatlan. Az alacsony áldozatszámban tehát szerepe lehet a védőoltásoknak is.

Az Orbán-kormány csütörtökön jelentette be, hogy engedélyezi a munkáltatóknak, hogy előírják a munkavállalóknak a vakcinák kötelező felvételét.