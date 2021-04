Csütörtökön reggel a központi honlap szerint 9288 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 661 721 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 258 beteg, így az elhunytak száma 20 995 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 410 565 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 230 161 főre emelkedett.

12 062 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 284-gyel kevesebbet, mint egy nappal korábban, közülük az előző napinál 20 fővel többen, összesen 1512-en vannak lélegeztetőgépen .

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 065 948 fő, közülük 787 207 fő már a második oltását is megkapta. A brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, ezért a korlátozások továbbra is érvényben vannak. Kérjük, hogy tartsák be az óvintézkedéseket a közelgő húsvéti ünnepek alatt is! - írja a koronavirus.gov.hu.