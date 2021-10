A járvány negyedik hulláma mindenkit érint, de az oltatlanokat jobban. A kórházba kerülő, súlyos állapotú betegek között 7-8 betegre jut 1 oltott, hasonló az arány a lélegeztetőgépre kerülőknél, az ambulánsan ellátható, enyhébb tünetekkel küzdőknél eltolódik az arány az oltatlanok felé - mondta saját és kollégái kórházi tapasztalatai alapján Zacher Gábor toxikológus szakorvos, mentőorvos a KOVIDŐK csütörtök esti beszélgetésén, amelyen a negyedik hullám és a harmadik oltás volt a fókuszban.

Ugyan a kórházi felvételnél mindenkiről kiderül az oltási státusz, ezek a statisztikák mégsem hozzáférhetőek, pedig különösen az oltatlanok számára lenne fontos, hogy ismerjék őket.

A számok nem hazudnak és minden plakátnál jobban felhívnák a figyelmet az oltás fontosságára

- hangsúlyozta Zacher Gábor.

A negyedik hullám eddigi betegeiről elmondta, egyre fiatalabbak kerülne kórházba. A delta variánssal való megfertőződés után gyorsan 1,5 - 2 nap után már jelentkeznek a tünetek, s nagyon fontos, hogy nem szabad megvárni a súlyos állapotot az orvoshoz fordulással.

A delta nemcsak gyorsan terjed, de nagyon elkent tüneteket okoz, amit influenzaszezonban nehéz felismerni - tette hozzá Szekanecz Zoltán, belgyógyász, immunológus, reumatológus professzor, szintén az időben való orvoshoz fordulás szükségességét kiemelve. Az enyhe tünetekkel otthon lévőknek is fontos tartani a kapcsolatot a háziorvossal, akik számára most készül ajánlás a betegség kezelésére.

A védekezéssel kapcsolatban pedig arra mutatott rá, hogy annak mindig 3 pillérűnek kell lenni, azaz oltást, a maszkot, azaz a járványügyi intézkedéseket és a tesztelést egyszerre kell alkalmazni a siker érdekében. Ezt a 3 elemet folyamatosan, párhuzamosan alkalmazni kell - mondta a szakorvos.

Jakab Ferenc virológus professzor úgy vélte, a szeptembertől decemberig tartó időszak mutatja majd meg, hogy mire számíthatunk hosszú távon a járványt illetően.

A mai fertőzöttségi, halálozási és kórházi adatokra nézve már nem vagyok optimista

- fogalmazott Jakab, aki két hete még derűlátóbban ítélte meg az újabb járványhullám alakulását. Szerinte megjósolhatatlan, hogy mi várható, illetve, hogy mikor lesz a csúcs.

Meglátjuk, bízom az átoltottságban még, ha relatíve csúnyábbak is számok, mint kellene és a jó döntésekben, a további járványügyi intézkedésekben

- jelentette ki.

Az oltásnak és járványügyi intézkedésnek kéz a kézben kell haladni, mert egyik nem üti ki a másikat - hívta fel a figyelmet Jakab Ferenc.

A brit mutánsnál 3-5-ször gyorsabban terjedő delta variáns miatt nem rózsás a jövő, a negyedik hullám taréja akár olyan is lehet, mint a harmadiké volt, amibe belerottyanhat az ellátórendszer és az ország is. Ráadásul az egymillió lakosra jutó halálozással Magyarország még mindig az élen, az 5. helyen áll, ami nem nagyon kap teret a hivatalos kommunikációban, pedig azt jelenti, hogy valami nem nagyon jól működik - fogalmazott Zacher Gábor.

Szavai szerint eljöhetne már az az idő, hogy a járványkezelés szakmai kérdés legyen és nem politikai.

Jakab ezzel szemben úgy vélte, a szakma szava számít a döntéshozóknak, s mint elmondta, bízik benne, hogy most is fognak hallgatni szakemberekre és lesznek még járványügyi intézkedések, mert szükség is van rájuk.

A 3. oltás felvételével kapcsolatban teljes volt az egyetértés a szakemberek között, egyértelműen mindenkinek ajánlják. Jakab Ferenc szavai szerint

tartsd szárazon a puskaport és magasan az antitest szintet. Az antitestszint igenis fontos, főleg a járvány közepén



Az ismétlő oltások elengedhetetlenek - mondta, ne dőljön senki sem hátra, mondván, hat hónapja kapta meg az oltást.

Külföldi tanulmányokból kiderül, hogy az ellenanyag havonta feleződik, 3-4 hónap után pedig drasztikusan csökkenni kezd. Egy gyorsan romboló delta variánsnál pedig mire a sejtes immunválasz kialakul, addigra már inváziót okozhat a vírus a tüdőben, komoly rombolást a szervezetben. Amíg a vírus cirkulál, járvány van, addig magasan kell tartani az antitest szintet, annak nincs felső határa. Járvány idején ébren kell tartani az immunrendszert mindenkinek, kortól, nemtől függetlenül - magyarázta Jakab Ferenc.

A harmadik oltás típusával kapcsolatban úgy vélte, csak egyetlen szabály van, hogy vektorvakcinára ne vektorvakcinát kapjunk harmadiknak. Az mRNS vakcinák (Pfizer, Moderna) tökéletesen megfelelnek harmadiknak - tette hozzá.

Az oltások hosszú távú szövődményeivel kapcsolatban az előadók úgy vélték, ez még nem látható, de a vakcinákat folyamatosan figyelmemmel kísérik.

Vegyes hírekkel szolgáltak a poszt-covidosoknak. Míg a legtöbb tünet lassanként rendeződik, vannak olyanok, amelyeknél ez nem következik be. Nincs igazán terápiája a tüdőkárosodásnak, a memóriazavaroknak és a szaglászavar kezelése is problémás. A szívbetegségek közül a szapora szívveréstől szenvedők számára van gyógyszer.

A delta a gyerekeket is eléri, több kerül közülük súlyos állapotba, mint a járvány korábbi hullámainál. A 5 évesnél idősebbeket ezért érdemes lenne oltani, erre talán a jövő hónap közepétől lesz is lehetőség - mondták a szakértők.