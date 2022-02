Az ötödik, omikron variáns dominálta járványhullámmal kapcsolatos nézői, hallgatói kérdésekre válaszoltak egy kedd esti webináriumon Szekanecz Zoltán a Debreceni Egyetem ÁOK Reumatológiai Tanszékének vezetője, Jakab Ferenc virológus, egyetemi tanár, az MTA doktora, a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője és Kulcsár Andrea oltásspecialista, a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológus orovosa.

Hogy áll a Covid-ellenes orrspray elérhetősége? Hányszor és hogyan kell használni?

Két orrspray-ről van szó: az egyik a magyar- osztrák fejlesztésű, antiallergiás hatású, Magyarországon Allergodil néven, allergiás panaszok ellen régóta kapható, azelasztin-hidrokloridot tartalmazó orrspray. Naponta 2-3-szor lehet az orrba fújni, ha olyan helyen tartózkodtunk, ahol sokan vannak.

A másik egy magyar fejlesztésű orrspray, ami jelenleg állatkísérletes szakaszban van, ez áprilisban záródik. Ha pozitív lesz a kísérlet eredménye, kezdődhet a humán vizsgálati fázis. Ez a szer az ötödik hullámban valószínűleg nem játszik szerepet.

Ha valakinek három oltása van, megfertőződés esetén mi várható?

Általánosságban nem várható súlyos lefolyása. Egyéni szinten sok függ az immunválasztól, az immunrendszer állapotától és az alapbetegségektől, valamint a szedett gyógyszerektől.

Mikor és kinek javasolt negyedik oltás?

Immunsérültek, immunhiányos emberek, az immunrendszer működését visszafogó kezelésben részesülők számára a harmadik oltás után akár 4 hónappal felvehető a negyedik oltás. A booster beadása után ugyanis 2-3 hónappal feleződik, harmadolódik a mérhető ellenanyagválasz. Akik az alabetegségeik miatt a harmadik oltást megkapták már augusztus körül, azoknak már időszerű a negyedik felvétele. Transzplantáltak, AIDS-betegek, autoimmun betegek számára is javasolt a negyedik dózis. Mindazonáltal statisztikailag igazolt klinikai vizsgálat nincs a negyedik oltás hasznosságáról.

Mi javasolt annak, aki már az első hullámban átesett a fertőzésen, majd kapott egy adag Janssen-vakcinát, majd később még egyszer átesett a betegségen?

Megváltozott a Janssen alkalmazási leirata, ebből a vakcinából is két adag számít alapoltásnak, a két oltás között 2 hónap különbséggel. Aki egyet kapott, annak mielőbb érdemes megkapnia az emlékeztető oltást, akár Janssent, akár mRNS-vakcinát.

A fertőzés átvészelése nem helyettesíti az oltást. A jelenlegi ajánlás után aki két oltás után megbetegszik, azt a gyógyulás után 7 nappal már be lehet oltani a harmadik adaggal.

Két vektor-vakcina után milyen típusú javasolt harmadik oltásnak?

Lehetőség szerint vektorra ne vektorvakcina legyen a booster, hanem mRNS típusú oltóanyag. A vizsgálatok szerint a legelőnyösebb, ha mRNS-re mRNS-t, vektorra mRNS - vakcinát adnak boosternek.

Az omikron után is várható-e post-Covid tünetegyüttes? Kell-e várni a sport újrakezdésével, vagy szükséges a fokozatosság?

Az omikron is koronavírus, nincs ok feltételezni, hogy utána ne jelentkezhetne post-Covid szindróma. A sportot minden esetben csak fokozatosan szabad újrakezdeni, szükség esetén sportorvosi, kardiológiai kivizsgálás után.

Hogy áll az 5 év alattiak Pfizer-oltásának engedélyezése?



Az amerikai gyógyszerhatóság vizsgálja, az eddigi eredmények alapján ugyanolyan hatásos, mint az 5 évesnél idősebb korosztályban. A klinikai felhasználás idejét még nem tudni.

Gyerekek oltásának mellékhatásairól mit lehet tudni?



Több száz millió beadott mRNS oltás után a szívizomgyulladás 100-nál kevesebb esetben fordult elő, a kórházba kerülők meggyógyultak, maradandó károsodás nem következett be. Modernával történő oltás után valamivel több volt az esetszám, ezért a 12-18 éves korúak oltási programjában ez a vakcina nem szerepel, Németországban pedig 30 év alattiaknak nem javasolják a Modernát. Booster-vakcinánál gyakoribb a mellékhatás, mint az alapoltásnál.

Covid elleni tabletták mikor jönnek és kiválhatják-e az oltást?

A Covid-elleni tabletták nem váltják ki az oltást. Ezek a fokozottan veszélyeztetettek és nem oltható betegek kezelésére szolgálnak. A Paxlovid és a molnupiravir legkorábban nyáron, de inkább őszre várható.

Mivel érdemes fertőtleníteni?

Elég a babaszappan és az alapos kézmosás.

Lombikprogram résztvevőinek veszélyes-e az oltás?

Nem.

Mi a helyzet a nyálkahártya-immunitással, ami csak fertőzés után jön létre?

Rengeteg cikk szól arról, hogy az orrgarat a fő kapu, az orrot ezért mindenképpen védeni kell. Továbbra is nagyon fontos, hogy a maszk az orrot is takarja. Az Allergodil hatóanyaga, az azelasztin is az orrnyálkahártyát célozza. A nazális vakcinák fejlesztése még korai fázisban van.

Természetes fertőzés után is kialakul egy nyálkahártyafelszíni immunitás, de ez nem olyan erős, mint az oltás.

Milyen ellenanyagszint jelent védettséget?

Nincs bizonyíték arra, hogy adott ellenanyagszint egyenlő lenne a védettséggel, az ugyanis nemcsak az ellenanyagszinttől függ. Tesztelni éppen azért nem érdemes, mert a sejtes immunitás is védettséget ad, de az az ellenanyagteszttel nem mutatható ki. A negyedik oltás beadását nem érdemes az ellenanyagszinthez kötni. Egyedül a Sinopharmnál van valami relevanciája, ha ennél a vakcinánál nem mutatható ki megfelelő mennyiségű ellenanyag, akkor nincs védettség.

Étrendkiegészítőknek van-e szerepe a fertőzés megelőzésében?

Nincs tudományos bizonyíték rá.

Mikor lesz vége a járványnak?

Az átfertőződés és a vakcina kombinációja vezethet el a járvány végéhez. Az átoltatlan afrikai és ázsiai területekről ugyanakkor újabb és újabb variánsok érkezhetnek, amik az átoltottság miatt remélhetőleg egyre kisebb és enyhébb járványokat okozhatnak majd.