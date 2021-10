Kezdetben azt gondolták az orvosok, hogy a gyógyult koronavírusos betegeknek csak tüdőgyógyászati rehabilitációra van szükségük, ám azóta kiderült: a post-Covid egy jóval komplexebb és elhúzódó tünetegyüttes – magyarázza Toldy-Schedel Emil, a Budapesti Szent Ferenc Kórház, a komplex terápiát kidolgozó első hazai post-Covid centrum főigazgatója.

Az összetett tünetegyüttes kezelésében egyaránt részt vesz tüdőgyógyász, kardiológus, endokrinológus, adott esetben pszichiáter, pszichológus és akár gyógytornász is. A hosszan lélegeztetett fekvőbeteg-csoporttal hónapokon át foglalkoznak, de a többieknél is 3-6 hét lehet az az időszak, amely után a gyógyult betegek már elfogadható életminőségben tudnak élni és dolgozni. A legtovább a pszichés tünetek tartanak, a depresszió és az alvászavar, de a maradandó tüdőbeli eltérések vagy a szívritmuszavar is hosszú terápiát igényel – fejti ki Toldy-Schedel Emil.

Post-Covidban megnő az oxigénellátás iránti igény

A negyedik hullámra készülve folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre a kórházban, legnagyobbrészt önerőből. Az intézményben jelenleg folyamatban van az átállás a palackos oxigénellátásról a nagyobb kapacitást nyújtó cseppfolyós-tartályos gázellátásra, hiszen a post-Covid ellátás mintegy 30-szor annyi oxigént igényel a kórház normál profilját képező belgyógyászati és kardiológiai ellátás oxigénigényéhez képest. Ennek azonban a költségvonzata is sokszoros a normál ellátáshoz képest, viszont ugyanazt az átalánydíjat, központi finanszírozást kapják betegenként, mint a normál ellátásért - jegyzi meg a főigazgató, hozzátéve, hogy ezért is nagyon fontos a jó együttműködés az egészségügyi beszállítókkal, akik felvállalták a betegellátás támogatását.

A kórház gázbeszállító partnere, a Messer Hungarogáz kft. is támogatta a fejlesztést és gyorsan ki tudta építeni a megnövekedett oxigénellátáshoz szükséges technikai hátteret, továbbá gyorsan ki tudta helyezni azt az oxigénmennyiséget, amire a Covid, post-Covid ellátás során szüksége volt a betegeknek. Ennek köszönhető, hogy gyorsan tudtak reagálni a kihívásokra, valamint a saját meglévő emberi és szakmai tudásukkal és az új kórházi épülettel már 150 ággyal biztosítják a rehabilitációt.

Kardiológusként már az elején látták a szívérintettséget

A post-Covid ellátásra való szakosodás kezdeteiről a főigazgató kifejtette, mikor az első hullámban még mindenki azt hitte, hogy ez egy tüdőbetegség, és a tüdőgyógyászok majd kezelik ezeket a betegeket, kardiológusként már akkor is látták, hogy ez nem teljesen így van, tisztában voltak a szívérintettséggel. Hozzátette, a világban egyébként a tüdőgyógyász és a kardiológus egy szakma, itthon egyelőre e két terület integrálása felé haladunk.

Első körben a hozzájuk került covidos betegek utánkövetését, rehabilitációját kezdték el megszervezni saját hatáskörben. A hazaküldött betegek egy része további szakellátást igényelt a későbbi szövődmények miatt. Kiderült, hogy ez a világban máshol is így van. Tavaly május-júniusban már elkészítették az első szakmai ajánlást a post-Covid ellátásra, amelynek jelentős részét az állami egészségügybe is átemelték. Ebből született meg az állami post-Covid ajánlás fekvőbetegek részére.

Most a járóbetegekre vonatkozó post-Covid ajánláson dolgoznak, a következő hullámokban valószínűleg a járóbetegeket érinti nagyobb arányban a Covid-időszak, hiszen oltás után nem lesz annyira súlyos a betegség.

A post-Covid szakellátás egy összetett rendszer, tüdőgyógyász, kardiológus, belgyógyász, endokrinológus, gasztroenterológus együttműködésével, s adott esetben pszichiátert, pszichológust, dietetikust és gyógytornászt is bevonnak, s ezt a protokollt követik fekvőbetegek és nappali bejárós betegek esetében is. Akár online is konzultálnak a betegekkel, tavaly nyártól elkezdték a távellátást pl. Skype-on, most az államigazgatásnak szóló ajánláson dolgoznak, amelyből kiderül, milyen plusz felírási lehetőségeket kell az orvosoknak biztosítani a gördülékeny ellátás érdekében. A főigazgató szavai szerint más ennyire komplex post-Covid betegellátóhely még nem épült eddig Magyarországon.

Megfejtették a maradványtünetek titkát Dél-afrikai kutatók úgy vélik, megfejtették a titkát annak, hogyan maradnak vissza a koronavírus-betegség káros hatásai hosszabb távon a betegségből látszólag teljesen kilábalt emberek egy részénél. A probléma pici vérrögök képződésével függ össze.

A finanszírozásról szólva Toldy-Schedel Emil elmondta, egyházi hátterű kórházként ez sokkal bizonytalanabb. Amit kitalálnak az alapellátáson túl, arra saját maguknak kell megteremteni a forrásokat. Hiába látnak el területi ellátási kötelezettséggel OEP-betegeket, tavaly június óta például még nem kapták meg a járványvédekezés költségeit fedező állami támogatást. Gyakorlatilag saját tartalékaikat élik fel. Magán-, céges és egyházi forrásokból, valamint uniós pályázatokból adódik össze a továbblépéshez szükséges pénz.

Melyek a legjellemzőbb post-Covid tünetek? Vannak testi és a pszichés tüneteket. A testi tünetek közé tartozik a köhögés, a fulladás, izomtömegvesztés, ritmuszavarok, szívelégtelenség, gyengeség, új cukorbetegség, alvászavarok, hajhullás, vérképzőrendszeri eltérések, veseelégtelenség. A pszichés tünetek közé tartoznak például a tanulási nehézségek, feledékenység, demencia, alvási apnoe, depresszió, akár poszttraumás stressz szindróma, ami 3-5 hónappal az effektív Covid után kezd kialakulni. Mindegyiket ismert külön-külön, de így egyben nem. A Covid tulajdonképpen egy szervezeti gyulladásos folyamat, és míg az 1. és 2. vírusvariáns leginkább a tüdőt támadta meg, a 3. már a szívet és egyéb szerveket, pl. az agyat. Sok autoimmun-betegséget is elindíthat ez a szervezeti gyulladás.

A negyedik hullámra készülve oltják a kórházi dolgozókat a harmadik körös oltásokkal, és iránymutatást fogalmaznak meg nehéz helyzetbe került családorvosok számára is: Emellett próbálnak szabadabb felírási jogosultságokat szerezni a Covid és post-Covid ellátáshoz és igyekeznek megfelelő eszközöket beszerezni. Ezzel párhuzamosan folyik az a fajta felvilágosítás, amire az állami kórházaknak nem volt lehetősége, a tévhitek és fantazmagóriák eloszlatása. Elindítottak egy tematikus Facebook-oldalt, ahol a jellemző kérdésekre egyszerűen érthető, de szakmai alapú, tényszerű válaszokat adnak. Mindezek mellett kézfertőtlenítőt is gyártanak - derül ki a Messer Hungarogáz közleményéből.