A vakcinára való túlérzékenység extrém ritka, csak időleges ellenjavallatot ismernek jelenleg: akinek volt igazolt koronavírus-fertőzése, annak 3-6 hónapon belül nem érdemes oltatni, mert nagy eséllyel nem fog megfertőződni ez idő alatt - idézi az atv.hu.

„Ha van hatékony védőoltás, akkor a gyerekeknek is emberi joguk, hogy ne kelljen kipróbálniuk egy betegséget, ha el is kerülhetik” – fogalmazott a főorvos.

Mint mondta, teljesen egészséges gyerekekben is tud súlyos változatot produkálni a fertőzés: jelenleg is van olyan gyerek a Heim Pál Gyermekkórházban, akit lélegeztetni is kell, tehát távolról sem igaz, hogy a gyerekeknél ez mindig egy enyhe betegség.

A Heim Pál Gyermekkórházból eddig minden sokszervi elégtelenségben szenvedő gyereket haza tudtak engedni, és az a reményük, hogy a hosszú távú utánkövetéssel sem fognak találni bennük semmi bajt.

Mészner Zsófia szerint ettől a védőoltástól most már biztosan nem kell félni. Rámutatott, a Johns Hopkins amerikai egyetem nyilvántartása szerint több, mint 6 milliárd oltást adtak be, tehát van már tapasztalat annak ellenére, hogy kevés ideje áll rendelkezésre az ellenanyag.

A gyerekek oltását már számos országban elkezdték. Egyik vakcina sem tartalmaz élő koronavírust, nagyjából olyan oltási reakcióra lehet számítani, mint egy átlagos influenzaoltásnál – tette hozzá.