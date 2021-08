Eddig 5 693 214 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 502 086-an már a második adag vakcinát is megkapták - olvasható a kormányzati portálon. A járvány kezdete óta 810 781-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 30 046-ra. A gyógyultak száma 769 777.

Kórházban 76 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 10 958. Hatósági házi karanténban 879-en vannak, a mintavételek száma 6 467 683.

QP | Quality Placement

A koronavírus delta variánsa több európai országban és már Magyarországon is terjed, ezért azt kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, az tegye meg. A harmadik oltás az időseknek, a krónikus és a legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott - időpontot az interneten lehet foglalni vagy az a háziorvosnál is kérhető. Eddig 166 ezren vették fel a harmadik oltást.

A 12-17 éves korosztályban eddig mintegy 200 ezren regisztráltak oltásra és 162 ezren (81 százalék) már fel is vették azt. Az internetes regisztráció és időpontfoglalás továbbra is nyitott, ez a legegyszerűbb módja a gyermek beoltásának. Emellett augusztus 30. és 31., valamint szeptember 2. és 3. napokon az iskolákban is lesz oltási akció - írták. A szülők az iskolától kapnak tájékoztatást, és augusztus 25-ig az iskolának vissza kell jelezniük, hogy kérik vagy nem kérik a gyermeküknek az oltást. Az oltás Pfizer-vakcinával fog történni az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával.

A portál térképe szerint eddig Budapesten (145 029) és Pest megyében (112 444) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 836), Győr-Moson-Sopron (44 573) és Hajdú-Bihar megye (42 696). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 17 811 fertőzöttel.