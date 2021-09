Lisziewicz Julianna szerint minden vakcina védettséget biztosít egy bizonyos mennyiségű embernek, de a védettség az idő elteltével csökken és újabb és újabb variánsok is megjelennek. A harmadik oltás viszont az eredeti szintre, vagy a fölé emeli a védettséget, éppen ezért mindenkinek indokolt a harmadik adag vakcina - fejtette ki a műsorban.

Elmondta, hogy egy minnesotai vizsgálat során a Pfizert összehasonlították a Modernával, és az utóbbi az indiai variáns ellen kétszer hatásosabbnak bizonyult, ezért azt javasolja mindenkinek, hogy aki teheti, Modernát kérjen harmadiknak.

Korábban Rusvai Miklós virológus arról beszélt: akik megkapták az oltás első két adagját, és megfelelő védettség alakult ki náluk, azoknak nincs szükségük újabb dózisra, és azt reméli, hogy elkapja a delta variánst, és – az eddigi oltásoknak köszönhetően – enyhe lefolyással átesik a fertőzésen, így védettséget szerez az új változat ellen is.

Rusvai véleményével szemben Lisziewicz Julianna azt emelte ki, hogy Izraelben a negyedik hullám magasabb volt, mint a harmadik, akik kórházba kerültek az oltás ellenére, azok is komolyan betegek voltak. Ráadásul a fertőződés hosszú távú problémát is okozhat és egészséges, fiatalok is lehetnek nagyon betegek. A delta variáns miatt körülbelül ezerszer annyi vírus replikálódik a szervezetben, mint az eredeti vírus esetében, és minél több replikálódik, annál súlyosabb a fertőzés lefolyása.

Aki azt mondja, hogy nincs mellékhatás, hazudik” – fogalmazott az immunológus, hangsúlyozva, hogy minden gyógyszernek van mellékhatása, a vakcina esetében a komoly mellékhatás annyira ritka, hogy veszélyesebb kimenni az utcára, ahol bárkit elüthet a villamos - mondta.