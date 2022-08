Az elmúlt héten összesen 12 157 új koronavírusos fertőzöttet igazoltak, egy héttel korábban 14 700 fertőzöttet mutattak ki a laboreredmények.

A járvány kezdete óta összesen 2 048 547 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elmúlt héten elhunyt 100 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 47 291 főre nőtt - írja a kormányzati portál. Jelenleg 978 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 23-an vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban pedig 1641-en vannak.

Mint írják, a fertőzöttek száma az elmúlt hetekhez viszonyítva tovább csökkent. A Covid-19 vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. Aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását, azok számára fontos a megerősítő oltás is.