Noha a magas fokú átoltottságnak, illetve a melegebb időjárásnak köszönhetően alább hagyott a járvány terjedése, a koronavírus továbbra is hétköznapjaink része marad. Ez még inkább így van a dohányzók esetében, akik a belélegezett dohányfüst, illetve az elektronikus cigaretta aeroszoljának káros hatása miatt még jobban veszélyeztetettek a vírusfertőzésekkel szemben.

A rendszeres dohányzás következtében megváltozó légútihám-működés, a légutak károsodott tisztítómechanizmusa, a fokozott nyáktermelés, a károsodott szövetállomány, illetve a módosult immunválasz mind emelik a fertőzés kockázatát.

A legfrissebb tanulmányok eredményei szerint a súlyos vagy kritikus koronavírus-fertőzés kialakulásának esélye az aktuálisan dohányzóknál akár kétszeres (plusz 80-100 százalék) lehet a nemdohányzókhoz képest, ez az arány a leszokott dohányzók esetében már sokkal kedvezőbb, náluk 30-35 százalékkal magasabb a súlyos, illetve kritikus betegség valószínűsége, mint a soha nem dohányzóknál. Így akár enyhe lefolyású Covid-19 betegséget követően a tüdőgyógyászati szakellátásokon is egyre több dohányozó fordul meg visszamaradó tünetekkel.

A dohányzásról való leszokás fontos népegészségügyi prioritás, amely a légúti, illetve légzőszervi megbetegedést is okozó koronavírus-járványnak köszönhetően ma még inkább aktuális probléma. A dohányzók kiemelt megfertőződési esélye és a súlyosabb állapot kialakulásának kockázata plusz motivációt jelenthet a leszokásban, amelynek megerősítésére kiváló alkalmat nyújthat a pandémia következében a szakrendeléseken megforduló dohányzó kórelőzménnyel rendelkező betegek megemelkedett aránya. Most lehetőség van olyan érintetteket is elérni leszokási tanácsokkal, akik eddig nem fordultak meg szakrendelésen – emelik ki a Korányi Intézet Országos dohányzás leszokást támogató módszertani központjának szakemberei.

A leszokást támogató programok eredményét az életkor (minél fiatalabb a páciens, annál eredményesebb a támogatás), továbbá a nikotinfüggőség mértéke (dohányzással töltött évek száma és dohányfogyasztás mértéke), illetve a tanácsadásokon való megjelenések száma és minősége határozta meg. A sikeres hosszú távú leszokáshoz elengedhetetlen, hogy a dohányzó megváltoztassa az életmódját és lássa a leszokásból származó személyes hasznát, ehhez pedig a legnagyobb segítséget egy szakember által vezetett és felügyelt, huzamosabb ideig tartó viselkedési és gyógyszeres támogatási program tudja nyújtani.

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Éj tiszta tüdővel! kampányának célja, hogy az egészségtudatos, aktív életet élő dohányzó embereket ráébressze, mekkora szabadságot hozhat számukra a dohányzás elhagyása. Mindezt olyan élethelyzetek bemutatásával teszi, amelyekkel azonosulva a dohányzók maguk is megtalálhatják a leszokáshoz szükséges belső motivációjukat.