Eszerint az utóbbi 24 órában 80 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 810 126 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 30 037 fő.

Kedden csupán 35 új fertőzöttet találtak, míg a múlt héten napi átlag 52 fő volt - így a friss adat érdemi növekedést jelent.

Eközben a gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 761 265 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 18 824 főre csökkent.

A friss adatok szerint jelenleg 79 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.

A tájékoztatásból kiderül, hogy egy nap alatt 8,2 ezer új tesztet végeztek. A szerda reggel publikált számok alapján a laboratóriumi vizsgálatok csupán 0,98 százaléka bizonyult pozitívnak - ez a korábbi napokéhoz hasonlóan alacsony érték. A pozitivitási arány jelenleg már jóval kisebb a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány már jóval alacsonyabb a WHO által maximális határként megszabott 12 százalékos értéknél is.)

A beoltottak száma 5 658 623 fő, közülük 5 497 599 fő már a második oltását is megkapta. Egy nap alatt csupán 4,5 ezer ember kapott új oltás, míg a második oltások száma alig 3,5 ezerrel emelkedett.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. A még be nem oltott időseket különösen kérjük, hogy vegyék fel az oltást - írta a kormányzati portál. A delta vírusmutáns terjedése a még be nem oltottakat veszélyezteti a leginkább.