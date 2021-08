Egy nap leforgása alatt 134 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 811 337 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt napon elhunyt egy beteg, így az elhunytak száma 30 055 fő - olvasható a kormánytati honlapon.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 773 569 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 7713 főre csökkent.

A hivatalos adatok szerint jelenleg 92 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 709 197 fő, közülük 5 504 205 fő már a második oltását is megkapta.

A tájékoztatásból kiderül, hogy egy nap alatt 9,3 ezer új tesztet végeztek. A szerdán publikált számok alapján a laboratóriumi vizsgálatok 1,43 százaléka bizonyult pozitívnak - ez a korábbi napokénál kissé magasabb érték (utoljára június 10-én volt nagyobb). A pozitivitási arány jelenleg jóval kisebb a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány jóval alacsonyabb a WHO által maximális határként megszabott 12 százalékos értéknél is.)