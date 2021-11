Egy nap alatt 6804 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 892 164 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 83 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 31 184 főre emelkedett - olvasható a kormányzati honlapon.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 804 720 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 56 260 főre emelkedett.

A friss összesítés szerint 3629 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 366-en vannak lélegeztetőgépen.

A tájékoztatásból kiderül, hogy egy nap alatt 32,7 ezer új tesztet végeztek. A pénteken publikált számok alapján a laboratóriumi vizsgálatok 20,82 százaléka bizonyult pozitívnak - ez a korábbi napokéhoz hasonlóan magas érték. A pozitivitási arány jelenleg már jóval nagyobb a WHO ajánlásánál, amely szerint az 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány érdemben magasabb a WHO által maximális határként megszabott 12 százalékos értéknél is.)

A beoltottak száma 5 967 747 fő, közülük 5 748 682 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 315 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében a kormány 2021. november 22-28. között oltási akcióhetet indít. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják azon a héten a még oltatlanokat, és akár a második, harmadik oltást felvenni kívánókat is. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, az üzemorvosok rendelkezésére bocsájtják az igényelt mennyiségű oltóanyagot.