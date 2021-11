Egy nap alatt 10 265 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 976 432 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az utóbbi egy napban elhunyt 178 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 32 514 főre emelkedett.

Ez igencsak látványos gyorsulást jelent, kedden ugyanis még csupán a 5323 új fertőzöttet találtak, miközben elhunyt 165 beteg.

Ilyen magas napi új esetszámra legutóbb 2021. március 26-án volt példa, amikor 11 265 új fertőzöttet szűrtek ki, igaz aznap 275-en haltak meg.



A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 828 535 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 115 383 főre emelkedett- olvasható a friss adatsor a kormányzati honlapon.

Jelenleg immár 5852 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 565-en vannak lélegeztetőgépen.

A tájékoztatásból kiderül, hogy egy nap alatt 33,3 ezer új tesztet végeztek. A szerdán publikált számok alapján a laboratóriumi vizsgálatok elkeserítően magas aránya, 30,80 százaléka bizonyult pozitívnak - ez a korábbi napokénál is magasabb érték. A pozitivitási arány jelenleg már jóval nagyobb a WHO ajánlásánál, amely szerint az 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány érdemben magasabb a WHO által maximális határként megszabott 12 százalékos értéknél is.)

A harminc százalékot meghaladó pozitivitási ráta szintén riasztó, legutóbb 2021. március 28-án volt magasabb, amikor kereken 31 százalékról számolt be az operatív törzs.

Eközben szerda reggeli összesítés szerint a beoltottak száma 6 008 226 fő, közülük 5 780 925 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 668 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

Az oltatlanokat kérjük, hogy vegyék fel az oltást, és mindenkinek ajánlott a megerősítő harmadik oltás felvétele is, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását - hívta fel a figyelmet az operatív törzs.

A járvány negyedik hulláma hazánkban is felszálló ágban van, a kormány és az operatív törzs is figyelemmel kíséri a járványhelyzetet, és amennyiben szükséges további intézkedéseket hoz - szerepel immár a második alkalommal a napi kommünikében.

Jön az oltási akcióhét

Az átoltottság további növelése és a járvány megfékezése érdekében a kormány 2021. november 22-28. között oltási akcióhetet indít a kórházi oltópontokon. Ennek keretében a kórházak országszerte – Budapesten kiemelten – megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják azon a héten a még oltatlanokat, és akár a második, harmadik oltást felvenni kívánókat is.