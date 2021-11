Egy nap alatt 11 871 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 068 888 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 162 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 33 866 főre emelkedett - ovasható a kormányzati honlapon.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 862 534 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 172 488 főre emelkedett.

A friss adatok szerint jelenleg 6913 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 695-en vannak lélegeztetőgépen.

A tájékoztatásból kiderül, hogy egy nap alatt 49,3 ezer új tesztet végeztek. A szerdán publikált számok alapján a laboratóriumi vizsgálatok továbbra is magas aránya, 24,08 százaléka bizonyult pozitívnak - ez a korábbi napokénál is magasabb érték.

A pozitivitási arány jelenleg már jóval nagyobb a WHO ajánlásánál, amely szerint az 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány érdemben magasabb a WHO által maximális határként megszabott 12 százalékos értéknél is.)

A beoltottak száma 6 087 474 fő, közülük 5 823 818 fő már a második oltását is megkapta, 2 269 551 fő pedig már a harmadik oltást is felvették.

Az oltási akcióhét negyedik napján újabb rekordot döntött a beadott oltások száma, csütörtökön 139 ezer oltást adtak be. Az akcióhéten összesen már 527 ezer oltás történt, közülük 435 ezren már a harmadik megerősítő oltást vették fel és 63 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. A sikerre való tekintettel a kormány meghosszabbítja az oltási akcióhetet.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) csütörtökön engedélyezte az 5-11 évesek oltását is a Pfizer-vakcinával. Magyarország készen áll ennek a megszervezésére is, van elég Pfizer-vakcina és a kormány le is kötött további gyermekek oltására való Pfizer-vakcinákat.