Az Egyesült Királyságban, Portugáliában elindult az újabb, a negyedik hullám. Magyarországon ennek még semmi jelét nem látni. Az angliai és a portugáliai történésekből gyűlnek az adatok. Ami eddig tudható, hogy 15-16 naponként megduplázódnak az esetszámok. Az Egyesült Királyságban már több mint húszezer új eset van egy nap. Három hét múlva annyi lesz, mint a legrosszabb napon volt az előző brit variáns alatti hullámban. Időben pontosan ugyanez a folyamat zajlik Portugáliában. Ott ugyanúgy negyvenöt nappal ezelőtt kezdődött a járvány, és pontosan ugyanaz a menete, mint Angliában.

Az Egyesült Királyságban egyelőre továbbra is nyitnak. Ennek az a magyarázata, hogy ott a delta főleg az iskolákban okozott járványokat. Az iskolába járóké pedig az a korosztály, amelynek tagjai nem nagyon halnak bele ebbe a fertőzésbe. A halálozás kockázatát más korosztályokban is ötödére, tizedére csökkentheti az oltás, azaz a halálesetek száma még jó ideig nem okoz majd különösebb riadalmat. A második hullámban öt hetet kellett várni, míg jöttek azok az adatok, amelyek után egyértelműen szükség volt korlátozó intézkedésekre. Most nagyjából két hónap is eltelhet úgy, hogy ugyan sok esetet észlelünk, de alig halnak majd meg emberek - fogalmazott Vattay Gábor, az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének vezetője a napilapnak.

Eközben a a járványügyi intézkedésekkel való minimális késlekedés is exponenciálisan megnöveli a járvány áldozatainak számát. Ha azt látjuk, hogy újra elkezd felívelni a járvány terjedése, akkor minél hamarabb meg kell hozni a szükséges intézkedéseket.

A következő járványhullámban az esetszámok sokkal magasabbra lesznek engedve, mert nem halnak majd az emberek: azt fogjuk tapasztalni, hogy a vírus terjed, de súlyos eset kevés van. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy prüszkölnek, köhögnek, lázasodni fognak az emberek. És egy napon amikor már annyi lesz az eset, hogy eléri azokat az időseket, akiknek az immunrendszere az oltással együtt sem bírja fölvenni a küzdelmet a vírus ellen, mert lépten-nyomon találkozik a tüsszögőkkel, köhögőkkel, akkor újra felveszi a halálozás a korábbi tempót.

És megint meghalhat akár annyi ember is, mint az előző hullámokban, azaz 10-15 ezer, de hozzájuk képest arányaiban sokkal több olyan ember lesz, aki megbetegszik de viszonylag gyorsan meggyógyul

- véli Vattay Gábor.

Szavai szerint most még van két hónapnyi előnyünk, amíg nálunk is lejátszódik az, ami most Nagy-Britanniában, Izraelben, Portugáliában zajlik. Ezzel együtt nagyjából a negyedik hullám lesz az utolsó nagy köre a vírusnak, aztán a megbetegedési és a halálozási arányok nagyjából hasonlítani fognak az influenza-járványéhoz.