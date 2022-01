A magyarországi koronavírus-fertőzések 11 százalékát már az omikron-variáns okozza - adta hírül friss elemzése alapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

Az omikron duplázási ideje rendkívül gyors: 1,5-3 nap, ennyi idő alatt duplázódhat a fertőzöttek száma. A variáns okozta megbetegedés súlyosságáról még nem áll rendelkezésre kellő számú klinikai tapasztalat.

Az eddigi külföldi tapasztalatok szerint kevésbé támadja meg a tüdőt, és elsősorban inkább a felső légutakra koncentrálódik. Főként orrdugulás, torokfájás a fertőzés következménye, vagyis náthaszerű tünetekkel jelentkezik. Az oltás ez esetben is jelentősen csökkenti a betegség súlyos lefolyásának a kockázatát - írta az NNK.

Még 2021. november 26-án a WHO a koronavírus B.1.1.529 variánsát aggodalomra okot adó változatnak (VOC) minősítette, és az omikron nevet kapta. Eddig 128 országban azonosították az omikron variánst, de a WHO nem zárta ki, hogy ennél több helyen is jelen lehet, ahol nincsenek meg a technikai feltételek a diagnosztizálására.

Nagyon gyorsan terjed

Az érintett országok járványügyi adataiból az már látszik, hogy az omikron-variáns gyorsabb terjedésre képes, mint az eddig domináns delta-variáns. Ezt a WHO számszerűsítette is: az omikron duplázódási ideje 1,5-3 nap. Ebben természetesen időszakonként és országonként is vannak eltérések, de ez a 3 nap alatti átlag nagyon gyorsnak számít - olvasható a közleményben.

Fontos a megerősítő oltás

E variánsnál a vírusban sok mutáció alakult ki, amely nagymértékben érinti a tüskeproteint, ez pedig aggodalomra ad okot, mivel felmerül, hogy a korábbi fertőzés vagy az oltások által kiváltott immunválasz védő hatása csökken - írta az NNK.

Ezek a gyanús jelek

Az EU-ban jelentett esetek között jelentős a tünetmentesek aránya. Súlyos állapot, kórházi kezelés szükségessége vagy haláleset nagyon ritkán fordult elő.

Igaz azonban, hogy az első esetek – ahogy más variánsnál is – jellemzően az utazók, aktív dolgozók és rokonaik, barátaik körében fordul elő, akik alapvetően a fiatal, egészséges, komoly alapbetegséggel nem rendelkező lakosságcsoportot jelentik.

A Hongkongi Egyetem kutatói szerint az omikron-variáns 70-szer gyorsabban szaporodik a hörgőkben, mint a delta és az eredeti vírus, de tízszer lassabban a tüdőben, mint az eredeti vírus. Ez magyarázhatja a nagyobb fertőzőképességet és a kevésbé súlyos betegség kimeneteleket.

A WHO szerint több bizonyíték van arra, hogy az omikron enyhébb tüneteket okoz. E variáns ugyanis kevésbé támadja meg a tüdőt, és elsősorban inkább a felső légutakra koncentrálódik. Főként orrdugulás, torokfájás a fertőzés következménye, vagyis náthaszerű tünetekkel jelentkezik a megbetegedés.