Nagyon félrevezető adat az, hogy hányan vannak beoltva koronavírus ellen Magyarországon – jelentette ki Duda Ernő, a Szegedi Tudományegyetem immunológusa az ATV-ben. (a beoltottak száma 6 013 007 fő a csütörtök reggeli adatok szerint)

Sokan több mint fél éve kapták meg ugyanis az oltást, a jelenleg használt védőoltások hatékonysága azonban – legalábbis 60 év fölött – folyamatosan csökken, és félév után gyakorlatilag semmissé válik. Így azon a másfél millió emberen kívül, akik már a harmadik dózist is megkapták, még körülbelül 1,5-2 millió embernek van tényleges védettsége – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Ha kötelezővé lehet tenni azt, hogy csak jogosítvánnyal lehet autót vezetni, és a részegen vezetőket szankcionálják, akkor azt is el lehet várni, hogy egy egészségügyi dolgozó, vagy egy pedagógus be legyen oltva, mikor egy potenciálisan halálos betegségről beszélünk. Aki ugyanis nem oltatja be magát, nemcsak saját magára jelent veszélyt, hanem mindenkire, akiket a jelenlegi eszközökkel nem tudunk megvédeni – magyarázta a szakembert.

Duda nehezményezte azt is, hogy a hatóságok az elmúlt hónapokban nem éltek azzal a hatékony fegyverrel, amit az oltási igazolás jelent. Ha ezt nyár végétől kezdve határozottan megkövetelték volna mindenkitől, aki valamilyen tömegrendezvényen, vagy valamilyen zárt térben lévő eseményen részt vett, akkor nem itt tartanánk, és több lenne a beoltott is – vélekedett az immunológus, aki szerint nem lehet megmondani, mikor tetőzik a negyedik járványhullám.