A járvány kezdete óta 1 894 278 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 46 101.

Az aktív fertőzöttek száma pedig 59 986 főre csökkent. 1460 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 40-en vannak lélegeztetőgépen.

Az oltás továbbra is elérhető a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. A kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással. Péntekenként pedig oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni - írja a kormányzati portál