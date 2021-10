Az oltásellenesség mellett egy másik járványügyi károkozás a maszkhordás nyilvános bagatellizálása a delta variáns esetében és az átoltottság stagnálása mellett - írja a Koronavírus vakcináció Facebook-oldalon Dobson Szabolcs szakgyógyszerész egy új kutatás eredményeire hivatkozva.

Korábbi egyéb vizsgálatok mellett megjelent a Medrxiv nevű, lektorálás előtti cikket ismertető portálon egy új amerikai tanulmány, amely teljes oltási sorban részesültek áttöréses fertőzéseinél és oltatlan SARS-CoV2 fertőzötteknél, tünetmenteseknél és tüneteseknél nem találtak jelentős különbséget a nyálmintákban lévő vírusmennyiségben - olvasható a posztban.

Az eredményeket 2021 július 17 – augusztus 21 között vett 869 minta elemzéséből nyerték PCR módszerrel.

Következésképpen, tekintettel a magas vírusszinttel társuló áttöréses fertőzések jelentős előfordulására, sem az oltottság, sem a tünetmentesség nem adhat felmentést a maszkhordás és egyéb elővigyázatossági intézkedések negligálására

- hangsúlyozza a szakértő.

Az oltás mellett a maszkhordás fontosságát - a kormányzati üzenettel szemben - virológusok is folyamatosan hangsúlyozzák, kiemelve, hogy a maszk pont a bizonytalanság miatt jó járványmérséklő eszköz.

A University of Maryland School of Public Health kutatói szerint a domináns variánssal megfertőződött emberek akár százszor több vírust lélegeztek ki a levegőbe, mint az eredeti vírustörzzsel fertőzöttek, azaz egyre hatékonyabb az aeroszolképzés, így a vírus egyre jobban terjed a levegőben - írta korábban a Telex. A lazán illeszkedő szövet- és sebészi maszkok a felére csökkentik a levegőbe kerülő vírus mennyiségét, de egy jól záró maszk ennél is hatékonyabb akadály az aeroszolos terjedésnél a kutatás szerint, ezért az oltások mellett továbbra is fontos a megfelelő védekezés.

A napokban Kemenesi Gábor virológus is a távolságtartás-maszk-légzési/kézhigiénia hármasának alkalmazására hívta fel a figyelmet, miként azt az amerikai (CDC) és európai járványügyi hatóság (ECDC) is javasolja.

A járvány gyorsulása miatt egyre több ország szigorít maszkviselési szabályokon, Szlovákiában például a zárt terekben már csak FFP2-es maszkkal lehet tartózkodni.

A magyar kormány ugyanakkor nemhogy semmilyen korlátozó intézkedést nem vezetett be, kizárólag az egészségügyi intézményekben kötelező a maszkviselés, de nyilvánosan bagatellizálja is a maszkhordás jelentőségét. A hazai pénzügyi intézményeknél azonban már megjelentek a szigorítások, több helyen újra előírták a maszkviselést, és arra is vonatkoznak szabályok, hányan tartózkodhatnak egyidőben az irodaházakban.