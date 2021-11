Engedélyezte az EMA az 5 és 11 év közötti gyermekek számára is a Pfizer vakcinát. Orbán Viktor ennek kapcsán a pénteki rádióinterjújában elmondta: arra buzdítja a szülőket, hogy oltassák be a gyerekeiket is.

Póta György, gyermek háziorvos az ATV Startban azt mondta, hogy napok kérdése lehet az 5 és 11 éves korosztály oltásának megkezdése.

A vizsgálatok alapján kiderült, hogy nagyon hatékony ebben a korosztályban is, és semmilyen néven nevezhető mellékhatással nem rendelkezik. Azért is szerencsés ez Póta György szerint, mert nem kell új oltóanyagot rendelni, a raktárban lévők háromszor annyi gyerek beoltására alkalmas.

A tavalyi évben a távolságtartás, maszkhasználat miatt egy év kimaradt a szokásos - influenza, nátha - járványokból. És most azt látjuk, hogy ezek a vírusok megerősödve tértek vissza, mivel a tavalyi évben kimaradt az immunizáció. Szerinte igaz az, hogy ez a negyedik hullám az oltatlanok betegsége. Nem véletlen, hogy százalékosan sokkal több gyerek beteg van most, hiszen őket még nem oltották be tömegesen.

Póta azt is elmondta, hogy nem csak tele vannak a gyermek pszichiátriai osztályok, de legalább háromszor ennyi helyre lenne szükség. "Vagy az elzárások miatt pszichés megterhelés, vagy a betegségen való átesés miatt. A gyerekek félelemben élik az életüket, mert látják, hogy a szülők félnek. A gyerekek azt szeretik, ha az ő világuk stabil, az adja a hátteret, és pont ezt a stabil hátteret vette el tőlük a covid az elmúlt másfél évben" - mondta a gyermekorvos, aki arra számít, hogy a következő években komoly mentálhigiénés segítséget kell nyújtani a gyerekeknek.