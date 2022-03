Bár már nem kötelező a maszk használata az egészségügyi intézményekben sem, a Népszava által megkérdezett féltucatnyi intézményvezető javasolni fogja annak viselését. Ezt azzal indokolták, hogy továbbra sem szűnt meg a járványveszély.

Egy nagy megyei kórház igazgatója azt mondta a napilapnak, hogy Ukrajnában mindössze 35 százalékos az átoltottság, s amíg onnan ilyen nagy tömegben jönnek az emberek, továbbra is komoly veszélyt jelent a koronavírus. Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében még mindig erős a járvány. De országosan is még mindig napi 3-4 ezer új fertőzöttet regisztrálnak, és a kórházakban is több ezer koronavírusos beteget ápolnak.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter március 3-án még azt jelentette be, hogy a kormány lazít a szabályokon és így hétfőtől megszűnik a kötelező maszkviselés, kivéve a kórházakat és az egészségügyi intézményeket. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint szerint viszont már ezeken a helyeken sem kötelező az arc eltakarása.