Szlávik osztályán is sok beteg van, de még nem mondható telítettnek, ez azonban az intenzív osztályról már nem mondható el, ott szinte folyamatosan száz százalékon pörög a munka - mondta az infektológus főorvos az ATV Heti Napló Sváby Andrással című műsorában.

A sok oltatlan beteg mellett vannak, akik az oltás ellenére is bekerülnek a kórházba, de utóbbiak általában nem kerülnek intenzív osztályra, és meg is gyógyulnak. Az intenzív osztályon jellemzően 80-90 százalék az oltatlanok aránya, a fekvőbeteg osztályon ennél árnyaltabb a kép, ide ugyanis azok is bekerülhetnek, akik beoltatták magukat, de mondjuk idős koruknál fogva vagy krónikus betegségeik miatt intézményi ellátásra szorulnak - mondta Szlávik János, kiemelve, hogy

mint a többi országban, úgy Magyarországon is az oltatlanok vannak nagy veszélyben.

Felhívta a figyelmet, hogy az oltás után a védettség idővel csökken, ezért próbálják buzdítani az embereket a harmadik adag vakcina felvételére is.

Szlávik szerint a járvány letöréséhez elképzelhető, hogy további intézkedésekről kell majd a közeljövőben dönteni, mert a szennyvízben emelkedik a víruskoncentráció, ami azt jelenti, hogy a következő két hétben nem számíthatunk arra, hogy a helyzet javulni fog.

A kötelező oltással kapcsolatban úgy vélte, Magyarországon azért még vannak más módszerek, amikkel növelni lehet az oltási hajlandóságot.

Arra is figyelmeztetett, hogy a koronavírus nem olyan, mint az influenza, úgy tűnik, itt 4-6 havonta fel kell frissíteni az immunrendszert.