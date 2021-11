Koronavírus: rendkívüli oltási hét jön Magyarországon

Az átoltottság további növelése és a járvány megfékezése érdekében a kormány 2021. november 22-28. között oltási akcióhetet indít a kórházi oltópontokon. A kórházak országszerte – Budapesten kiemelten - megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják azon a héten a még oltatlanokat, és akár a második, harmadik oltást felvenni kívánókat is és azokat is, akik még egyáltalán nem regisztráltak - közölte a koronavirus.gov.hu.