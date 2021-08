Három beteg meghalt és újabb 59 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán.

A járvány kezdete óta 809 731-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké 30 032-re emelkedett. A gyógyultak száma 749 773 - írja az MTI. Kórházban 82 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 29 926-ra csökkent. Hatósági házi karanténban 1412-en vannak, a mintavételek száma 6 360 304.

A delta variáns több európai országban és már Magyarországon is terjed, ezért a magyar hatóságok azt kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. A regisztráltak száma 5 millió 529 ezer fő, és 94 százalékuk már fel is vette az oltást. Az időseknek, a krónikus és a legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlják a harmadik oltást a koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint.

Eddig 27 ezren foglaltak időpontot a harmadik oltásra, és 8 ezren már meg is kapták azt. Az idősotthonokban is tart már a harmadik oltások beadása. Aki nem tud interneten időpontot foglalni a harmadik oltásra, az a háziorvosánál is kérheti ezt. Folyamatosan lehet időpontot foglalni a 12 év feletti gyermekek oltására is. A 12-17 éves korosztályban eddig 189 ezren regisztráltak oltásra és 152 ezren (80 százalék) már fel is vették azt.