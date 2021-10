Dupla sebességre kapcsolt a járvány, mondta az RTL Klub Híradójának Vattay Gábor, az ELTE járványügyi modellezéssel is foglalkozó tanszékvezetője. A szakember szerint a megbetegedési mutatókat illetően akár már most hétvégére is elérhető az 1500-as új esetszám, de ez két hét múlva már akár 2000-ig is növekedhet.

Vattay úgy látja, hogy várhatóan tovább romlik majd a helyzet azért is, mert kevés ember kapta meg, vette fel a harmadik oltást. Márpedig, ha valakinél nincs harmadik oltás, és már öt hónap eltelt a második oltása óta, akkor utóbbinak négyszer akkora a megbetegedési kockázata.

Az ELTE szakembere úgy számolt, hogy a járvány új magyarországi csúcsa november vége felé lehet, amikor majd napi 5-6 ezer megbetegedésig kúsznak fel a statisztikák, és naponta 60 körüli értékig jut majd a halálos áldozatok száma.