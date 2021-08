Az egyetemeknek a mai napon kiküldött ajánlás fő céljai a járvány terjedésének megelőzése, a felsőoktatásban dolgozók és az egyetemi hallgatók védelme a képzés folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálása mellett - áll az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleményében.

Azt írják, a koronavírussal szembeni védekezés kiemelten fontos, a védekezés legeredményesebben alkalmazható eszköze pedig változatlanul az oltás. A felsőoktatási intézményeknek arra kell ösztönözniük hallgatóikat, oktatóikat és munkatársaikat, hogy éljenek a vakcina felvételére széles körben biztosított lehetőségekkel.

A közlemény szerint az egyetemeken már most is kimagasló mértékű, átlagosan nyolcvan százalékos az átoltottak aránya. A jelenléti oktatás biztonságát növeli, ha a hiányzó egyötödből is minél többen oltatják be magukat. Az ingyenes védőoltást a hatályos rendelkezések szerint az egyetemek nem magyar állampolgárságú hallgatói is kérhetik.

Az ajánlás a felsőoktatási intézmények látogatására, a kollégiumok, diákotthonok igénybe vételére, a rendezvények megtartására vonatkozó iránymutatást is ad. Az egyetemek feladatainak ellátása, polgárainak biztonsága érdekében a rektorok kötelesek gondoskodni a mindenkori védelmi intézkedések betartásáról.