A szokásos reggel 9 óra körüli adatközléshez képest kedden jóval később tették közzé a hivatalos koronavírus-fertőzöttségi adatokat a kormányzati oldalon - ráadásul hiányosan.

A koronavirus.gov.hu ugyanis közölte ugyan, hogy 4609 az új fertőzöttet találtak, így a járvány kezdete óta összesen 645 733 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, azt viszont nem, hogy hány tesztet végeztek el az elmúlt 24 órában.

Azt sem lehet tudni, hogy hány vakcinát adtak már be. Az utóbbi két adat még a hétfői volt a honlapon cikkünk megjelenésekor, ami persze úgy elképzelhető lenne, hogy az elmúlt 24 órában nem végeztek teszteket és oltást sem adtak be. Az oltásokról viszont annyit csak közölt a kormányzati portál, hogy "ezekben az órákban átlépjük a 2 millió beoltottat", vagyis valamennyit beadtak, de a pontos szám ismeretlen volt akkor még, amikor a cikkünk íródott.

A kormányzati közlés szerint 274 beget hunyt el, 85-tel többen, mint az előző 24 órában, így az elhunytak száma 20 435 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 402 964 fő, az aktív fertőzöttek száma 222 334 fő.

Kórházban 12 553 koronavírusos beteget ápolnak, azaz egy nap alatt 262-en kerültek be kórházakba, közülük 1529-en vannak lélegeztetőgépen, ami hétfőhöz képest 32 fős emelkedést jelent.

A kormnyzati portál mindezek fényénben továbbra is arra hívja fel a figyelmet, hogy a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, ezért a korlátozások továbbra is érvényben vannak, éd kérik hogy tartsák be az óvintézkedéseket!