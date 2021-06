Most jellemzően a második adag oltása történik, de változatlanul nyitott minden oltópont azok előtt is, akik még most határozzák el magukat. Egy kicsit fellélegeztünk, de a vírus még jelen van, ősszel számítani kell fertőzési lehetőségre - kezdte a készenléti üzemmódra kapcsolt operatív törzs heti két tájékoztatójából az e heti elsőt Müller Cecília.

Továbbra is érkeznek a vakcinák, így ha szükséges lesz egy 3. oltás, akkor is lesz megfelelő mennyiségű. Ma és holnap 375 570 adag Pfizert várunk, csütörtökön 36 ezer adag Janssen, pénteken további 64 800 adag Moderna érkezik.

A különböző szakmai kollégiumok véleményét bekérve úgy döntöttünk, hogy akinél valamilyen orvosi javaslatra az első oltást követően egy olyan reakció lép fel, ami alapján a kezelőorvosa egy másik típusú vakcina felvételét javasolja, ezt lehetővé tesszük hazánkban is. Kizárólag orvosi javaslatra történhet ez, amennyiben a kezelőorvos vagy a háziorvos javasolja”– fogalmazott Müller Cecília, aki még ma részletesebb tájékoztatást ígért ezzel kapcsolatban.

A környezetegészségügyi adatokról elmondta, a 22. héten országszerte alacsony szinten stagnál a szennyvizekben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. De ez még mindig magasabb szint, mint tavaly nyáron - tette hozzá.

A 22. héten a megelőző héthez képest országosan 29 százalékkal csökkent az új esetek száma, az új fertőzöttek 22 százaléka 40-49 éves, 17 százaléka Pest megyei, 16 százaléka budapesti.

A mutánsokról kijelentette, a koronavírus folyamatosan mutálódik, az indiai variánsból továbbra is csak a már ismert 3 esetet találták. Kérdésre válaszolva kijelentette, Magyarország marad a kétoltásos protokollnál a betegséget már átvészelők esetében is.