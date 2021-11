Az oltópontok vasárnap is nyitva vannak, egészen 19 óráig várják, akár előzetes időpontfoglalás nélkül, az embereket. Az oltási akcióhéten a megjelentek 82 százaléka, 609 ezer ember már a megerősítő harmadik oltásért érkezett az oltópontokra. Továbbá 91 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. A legtöbb oltást eddig pénteken adták be, aznap 139 520 ember kapott vakcinát - írja az MTI a kormányzati járványportál adatai alapján.

Az oltási akcióhéten beoltottakkal együtt mostanra 6 115 235-re emelkedett a beoltottak száma, közülük 5 836 668-an már a második, 2 443 456-an pedig már a megerősítő harmadik oltást is felvették. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, akinél több mint 4 hónap telt el az előző oltása óta. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettségi szint.

Az oltási akció második hete hétfő reggel 7 órakor kezdődik és december 5. vasárnap 19 óráig tart. Az oltópontok száma várhatóan tovább bővül, elérhetőségük a koronavirus.gov.hu honlapon található.