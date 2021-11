Az új rendelkezésekről Kunetz Zsombor egészségügyi elemző írt a Facebookon, ezek alapján a megyei és a budapesti kiemelt kórházak látnak el súlyos Covid-betegeket, enyhe- és középsúlyos betegek ellátása a városi és megyei kórházakra hárul - írja a szakértő bejegyzésére hivatkozva a Portfolio. A lap szerint ez a gyakorlat nem hivatalosan eddig is élt.

Emellett minden állami kórház köteles lesz ellátni Covid-, illetve Covid-gyanús betegeket, amennyiben alapproblémájuk nem a vírusfertőzés következménye. Az elemző erre azt a példát hozza, hogy egy városi baleseti sebészetnek is el kell látnia lábtörött beteget akkor is, ha a beteg koronavírus-tesztje pozitív.

Kunetz Zsombor arról is írt, hogy új kódolást is bevezetnek. Csak azok kerülnek "Codvid-státuszba", akiknek a fertőzés az alapproblémája. Lehetőség lesz Covid-tüdőgyulladás kódolására is, eddig ez vírusos-tüdőgyulladásként szerepelt, tehát elképzelhető, hogy nem került rögzítésre.